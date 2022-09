Nach Queen Elizabeths Tod: Wer kümmert sich um ihre Tiere?

Was passiert mit Queen Elizabeths (✝96) Hunden und Pferden? Am Donnerstagnachmittag verkündete der britische Königspalast traurige Nachrichten: Nur wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass die Ärzte der Monarchin sich große Sorgen um sie machen, verstarb sie im Kreise ihrer Familie. Die Königin war vor allem für ihre Tierliebe bekannt. Doch da stellt sich die Frage: Wer kümmert sich nun um ihre geliebten Corgis und Pferde?

Wie TMZ berichtete, soll die 96-Jährige zum Zeitpunkt ihres Todes rund 100 Pferde besessen haben sowie vier Hunde – drei Corgis, ein Dorgi sowie einen Cocker Spaniel. Wer sich von nun an um ihre geliebten Haustiere kümmern wird, soll im Testament der Monarchin festgelegt worden sein. Doch die Info wird so schnell nicht an die Öffentlichkeit gelangen, denn wie auch schon das Testament ihres Mannes Prinz Philip (✝99), soll ihr letzter Wille für viele Jahre unter Verschluss bleiben.

Dennoch wird darüber spekuliert, dass ihr Sohn Prinz Andrew (62) einen ihrer Hunde bei sich aufnehmen wird. Denn diesen sowie einen bereits verstorbenen Hund, habe er ihr im vergangenen Jahr zum Trost nach dem Tod ihres Gatten geschenkt. Aber auch die anderen Vierbeine könnten in seine Obhut gelangen.

