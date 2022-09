Nach Tod: Queen Elizabeth II. wird mit Gottesdienst geehrt

Das britische Volk gedenkt seiner verstorbenen Königin. Am Donnerstagabend machten traurige Nachrichten die Runde. Queen Elizabeth II. (✝96) ist tot. Die Monarchin ist friedlich in ihrem Sommersitz in Schottland im Alter von 96 Jahren gestorben. Jetzt wird ihr ältester Sohn Charles (73) das britische Königsoberhaupt. Um die verstorbenen Regentin zu ehren, findet aktuell ein Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London statt.

Hochrangige Trauergäste – darunter Premierministerin Liz Truss (47), Oppositionsführer Sir Keir Starmer und Londons Bürgermeister Sadiq Khan – haben bereits vor dem Beginn um 18:00 Uhr ihre Plätze eingenommen. Etwa 2.000 Bürger – viele in Freizeitkleidung und einige mit Babys in Tragetüchern – nehmen an dem Gebets- und Gedenkgottesdienst teil. Außerdem wird die erste Ansprache des zukünftigen Königs in der St.-Pauls-Kirche übertragen.

Am Samstag wird Charles offiziell zum neuen König ernannt. Demnach wird die offizielle Bekanntmachung am Samstag um 10 Uhr Ortszeit in den Staatsgemächern des St. James's Palace unter Dach und Fach gebracht. Bei der Sitzung des Beitrittsrates wird der Vater von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) dann zum neuen britischen Monarchen ernannt.

