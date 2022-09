Erbe von Queen Elizabeth II.: Was bekommen Kate und Meghan?

Werden Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) bedacht? Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) stürzte Großbritannien in tiefe Trauer. Während sich immer mehr Menschen am Buckingham Palace und an anderen Orten im gesamten Land treffen und Blumen niederlegen, fragen sich nicht wenige, wie es nach dem Ableben der Queen weitergeht – nicht zuletzt, was ihr Erbe betrifft: Dabei könnten die Ehefrauen ihrer Enkel sehr unterschiedlich wegkommen.

Wie Radar Online nun berichtet, soll die Queen Kate und Meghan in ihrem Testament nämlich nicht gleichmäßig bedacht haben: Demnach erhalte die Frau von Prinz William (40) ein rund 300 Stücke umfassendes Schmuck-Konvolut, das insgesamt mehr als 125 Millionen Euro wert sein soll. Den Informationen des Newsportals zufolge stammen die Accessoires aus Elizabeths privatem Besitz, nicht dem der Krone.

Prinz Harrys (37) Frau Meghan hingegen scheint leer auszugehen. "Es sieht sehr danach aus, als würde die Queen ihr keine der wertvollen Schmuckstücke vermachen", erzählte ein Insider. Es sei jedoch denkbar, dass Kate einige der teuren Geschmeide an Harry und Meghans Tochter Lilibet Diana (1) weitergibt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate bei einer Blumenschau

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2010 auf Schloss Windsor

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

