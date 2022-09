Hochzeit mit Philip: So besonders war das Kleid der Queen

Am heutigen Tag stürzte der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) das Vereinigte Königreich und die Fans weltweit in große Trauer. Mit 96 Jahren ist sie friedlich in ihrer Sommerresidenz auf Schloss Balmoral eingeschlafen, wie der Palast mitteilte. Ein Anlass, auf das ereignisreiche Leben der britischen Monarchin zurückzublicken. Besonders ihre Hochzeit mit ihrem geliebten Ehemann Prinz Philip (✝99) war ein großes Highlight – und das Brautkleid suchte in der Eleganz seinesgleichen.

Die Hochzeit, die am 20. November 1947 stattfand, begeisterte damals das ganze Land, das noch vom vorherigen Weltkrieg erschüttert war. Besonders das Kleid stand im Fokus – schon im Vorhinein wurde spekuliert, was die damals 21-jährige Elizabeth wohl tragen würde. Sie entschied sich für eine elegante Robe mit großzügigem Schleier und langer Schleppe. Bei der Robe fallen vor allem die Stickereien auf: Immerhin 10.000 Perlen, die aus Amerika importiert wurden, wurden per Hand in einem floralen Muster auf das Kleid genäht. Doch lange in Planung war das Kleid keineswegs...

Erst drei Monate vor der Zeremonie wurde das Design damals abgesegnet! Und die Queen hat es nicht einmal vor der Hochzeit anprobiert. "Sie respektierte die Tradition, dass es Unglück bringen würde, das Kleid vorher anzuprobieren", offenbarte eine Mitarbeiterin damals Telegraph.

ActionPress Queen Elizabeth II. auf ihrer Hochzeit 1947

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Parlamentseröffnung, 2014

Getty Images Queen Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei ihrer Hochzeit in London im November 1947

