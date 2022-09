Kinder und Co.: Das sind Cedric Beidinger und Hannas Pläne

Haben sich Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) schon Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft gemacht? Vor wenigen Tagen machten der einstige Big Brother-Sieger und die ehemalige Temptation Island-Kandidatin ihre Beziehung öffentlich. Weil Cedric zuletzt noch bei Ex on the Beach zu sehen war, hielten sie ihre Liebe fast ein halbes Jahr lang geheim. Wie ernst ist es zwischen den beiden?

Im Promiflash-Interview auf dem Blogger-Event Mates Dates im Rahmen der Berlin Fashion Week plauderte Hanna aus, dass sie und Cedric bereits nach einer gemeinsamen Wohnung suchen: "Wenn wir was finden, dann ziehen wir auch gerne zusammen, weil wir ja gerade eine Fernbeziehung führen. Da ist das schon einfacher, wenn man auch immer beieinander sein kann." Momentan bekommen sie es aber ohnehin gut hin, sich regelmäßig zu sehen. Cedric fügte hinzu, dass sie wegen ihres Influencer-Jobs auch beide nicht ortsgebunden seien, was das Ganze erleichtere.

Darüber hinaus verriet der Sportliebhaber, dass sie auch schon das Thema Nachwuchsplanung angesprochen haben. "Wir wollen auf jeden Fall eine Familie. Das ist uns ganz, ganz wichtig. [...] Wenn einer keine Familie möchte, ist das für mich ein Grund, wo ich dann sage: 'Dann bringt das Ganze auch nichts'", stellte Cedric klar. Dennoch wollen sie sich damit erst mal Zeit lassen und die nächsten ein bis zwei Jahre ihre Zweisamkeit genießen.

Hanna Annika, Influencerin

Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Cedric Beidinger und Hanna Annika

