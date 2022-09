Nach 15 Jahren: Linda Evangelista feiert Laufsteg-Comeback

Linda Evangelista (57) kehrt auf den Laufsteg zurück! Nachdem sie in den 90ern zu den gefragtesten Models der Welt gehörte, zog sie sich in den vergangenen Jahren stark aus der Öffentlichkeit zurück. Grund war ein misslungener Beauty-Eingriff im Jahr 2016, durch den sich Linda "brutal deformiert" gefühlt habe. Erst in diesem Jahr feierte die Kanadierin ihr großes Comeback im Modelbusiness – für mehrere Fotoshootings stand sie bereits wieder vor der Kamera. Nach 15 Jahren Abwesenheit wagte Linda jetzt auch wieder den Schritt auf den Laufsteg!

Zum Auftakt der New Yorker Fashion Week feierte Linda mit der Show der Modemarke Fendi ihr großes Comeback! Wie die Bilder, die Mail Online vorliegen, zeigen, trug die 57-Jährige für ihren großen Auftritt ein türkises Taftkleid und silberne Handschuhe, die ihr bis zu den Ellbogen reichten. Zu ihrem dramatischen Look wählte Linda eine silbergemusterte Baguette-Handtasche der Luxusmarke Fendi.

Bereits im vergangenen Juli stand Linda als neues Gesicht für Fendi vor der Kamera: "Am 9. September 2022 wird Fendi eine besondere Modenschau in New York City veranstalten, um das 25-jährige Jubiläum der #FendiBaguette zu feiern, die von Silvia Venturini Fendi entworfen wurde", schrieb das Model damals unter einen Post auf Instagram, auf dem sie mit der berühmten Luxustasche posiert.

Linda Evangelista, ehemaliges Supermodel

Linda Evangelista, ehemaliges Topmodel

Linda Evangelista, ehemaliges Topmodel

