Nach dem Tod der Queen: Herzogin Meghan sagt alle Termine ab

Auch Herzogin Meghan (41) möchte offenbar in Ruhe trauern. Am vergangenen Donnerstagabend hatte die schockierende Nachricht die Runde gemacht, dass Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral verstorben ist. Kurz darauf läutete der neue König Charles III. (73) die Trauerzeit ein, die bis sieben Tage nach der Beerdigung andauern soll. An diese scheint sich auch die Herzogin von Sussex zu halten: Für die kommenden Wochen hat Meghan nun alle ihre Termine angesagt.

Wie Page Six jetzt berichtete, wird sich die dunkelhaarige Beauty in den kommenden Tagen auf ihre Familie und ihre Trauer konzentrieren. So hätte das Ehepaar kommende Woche eigentlich an der UN-Generalversammlung in New York teilnehmen sollen. Zudem wäre die zweifache Mutter am 20. September eigentlich bei der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (47) zu Gast gewesen. "Ich weiß nicht einmal, worüber sie sprechen wollte, aber das ist jetzt natürlich gecancelt worden", erzählte ein Insider der Seite.

Doch auch die Veröffentlichung neuer Folgen ihres Podcasts "Archetypes" wurde vorübergehend ausgesetzt. Eigentlich hätte die neue Episode am kommenden Dienstag erscheinen sollen, jedoch soll die Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Laut Mirror werden Harry und Meghan wohl bis nach der Beisetzung der Queen in Großbritannien bleiben.

