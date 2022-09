Neben Harry und William: Das sind die Enkelkinder der Queen

Queen (✝96) Elizabeth II. bleibt unvergessen. Am vergangenen Donnerstag schockte eine traurige Nachricht die ganze Welt: Das britische Oberhaupt starb im Alter von 96 Jahren. Sie führte nicht nur 70 Jahre lang die Monarchie, sondern auch ihre eigene Familie mit vier Kindern, acht Enkeln und zwölf Urenkeln. Während Prinz William (40) und sein Bruder Harry (37) seit ihrer Kindheit im Fokus der Öffentlichkeit stehen, rückten die sechs anderen über die Jahre in den Hintergrund. Promiflash stellt euch die acht königlichen Enkelkinder vor!

Wie Hollywood Life jetzt berichtete, ist Peter Phillips (44) der älteste Enkel der Queen: Als Sohn von Prinzessin Anne (72) und ihrem ersten Ehemann wurde der Royal 1977 geboren. Obwohl er derzeit der 17. in der britischen Thronfolge ist, gilt Peter nicht als arbeitender Royal – er ist als Geschäftsmann eines Automobilherstellers tätig. Vier Jahre später folgte seine Schwester Zara (41). Auch sie ist als 20. in der Thronfolge keine arbeitende Royal, sondern eine gefeierte Reiterin, die bereits an den Olympischen Spielen teilgenommen hat.

1982 wurde Zaras Cousin William als Sohn von König Charles III. (73) und Prinzessin Diana (✝36) geboren. Mit dem Tod der Queen ist der Royal aktuell der erste Anwärter auf den britischen Thron. Zwei Jahre später wurde William mit Harry zum großen Bruder. Auch er war als nun fünfter in der Thronfolge ein arbeitender Royal, bis er 2020 gemeinsam mit seiner Frau Meghan (41) die königlichen Pflichten niederlegte. Prinz Andrew (62) bekam gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah (62) zwei Kinder: Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32). Während ihre kleine Schwester die Direktorin der Londoner Kunstgalerie Hauser & Wirth ist, arbeitet Beatrice als Unternehmens- und Finanzberaterin.

2003 wurde die Tochter von Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie (57) Lady Louise Windsor (18) geboren. Als 15. in der Thronfolge führt Louise ein recht unauffälliges Leben. Als jüngstes Enkelkind der Queen und Louises kleiner Bruder wurde James (14) 2007 geboren. Auch er hält sich wie seine Schwester weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. "Als sie noch sehr klein waren, haben wir versucht, sie da rauszuhalten. Nur weil wir es für wichtig hielten, dass sie so normal wie möglich aufwachsen", erklärte die Mutter der Geschwister in einem Interview mit BBC.

