Neues Kapitel für die Queen: Prinz Harry verschiebt Memoiren

Prinz Harry (37) wird einige Kapitel noch mal überdenken! Der Enkelsohn von Queen Elizabeth II. (✝96) hat derzeit mit einem schweren Verlust zu kämpfen: Erst am Donnerstag verstarb seine geliebte Großmutter auf ihrem Landsitz Balmoral Castle in Schottland. Seitdem stehen in ganz Europa die Uhren still und die Länder zollen ihr Respekt. Auch die Pläne des Prinzen verschieben sich jetzt: Eigentlich wollte er seine Biografie bald veröffentlichen – doch nun möchte Harry das Buch noch einmal überarbeiten!

Ein Verlagsinsider hat Radar Online bestätigt, dass Harrys Buch verschoben wird. Demnach will der Mann von Herzogin Meghan (41) einige Textpassagen noch einmal umschreiben und ein Kapitel zum Tod der Queen ergänzen. "Harry soll einige Wahrheitsbomben in sein Buch gepackt haben, bei denen er sich jetzt nicht mehr sicher ist, ob sie nicht vielleicht lieber herausgenommen werden sollten", glauben weitere Insider. Da der 37-Jährige eine sehr enge Bindung zu seiner Oma gehabt haben soll, ist es wahrscheinlich, dass er sie nicht in ein negatives Licht rücken möchte. Ein offizielles Datum für das Buch gäbe es noch nicht, aber man rechne Anfang 2023 mit einer Veröffentlichung.

Harry wolle außerdem die Gelegenheit nutzen und die Beziehung zu seinem Vater Charles (73) aufarbeiten, der jetzt König und damit in einer völlig neuen Position ist. "Der Aufschub gibt Harry die Chance, seine Meinung über seinen Vater zu reflektieren."

