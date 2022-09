"Nicht berühmt": Deshalb zeigt Tyler Perry seinen Sohn nicht

Tyler Perry (52) spricht ausnahmsweise über seinen Sohn! Der Schauspieler lernte das Model Gelila Bekele 2007 während eines Konzerts kennen. Seitdem waren die beiden lange Zeit unzertrennlich und bekamen im Dezember 2014 ihren Sohn Aman. Doch vor rund zwei Jahren gaben die Beauty und der Regisseur ihre Trennung bekannt. Dennoch setzen die beiden alles daran, weiterhin für ihr gemeinsames Kind da zu sein. Eine Sache liegt dem "Gone Girl"-Darsteller dabei besonders am Herzen: Tyler hält seinen Sohn bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Der Schauspieler hat einen guten Grund, warum er seinen Sprössling aus dem Rampenlicht heraushält. "Mein Sohn ist nicht berühmt", erklärte der Produzent in einem Interview mit AARP. Tyler möchte, dass Aman so normal wie nur möglich aufwachse, damit er später selbst entscheiden könne, welchen Weg er einschlagen will. "Ich möchte, dass er weiß, wie es ist, seinen eigenen Namen und sein eigenes Leben zu haben. Ohne den Druck zu haben und zu versuchen, dem gerecht zu werden, was oder wer auch immer sein Vater ist."

Aber nicht nur seinen Sohn hält er aus der Öffentlichkeit heraus, sondern auch seine Beziehungen. So ist seit seiner Trennung von Gelila nichts aus seinem Liebesleben bekannt. Lediglich ein Insider plauderte gegenüber People aus: "Sie konzentrieren sich darauf, die bestmöglichen Eltern für ihren Sohn zu sein." Deshalb seien die beiden auch nach dem Liebes-Aus noch befreundet.

Getty Images Tyler Perry, Filmproduzent und Schauspieler

Getty Images Tyler Perry im März 2022

Getty Images Tyler Perry und Gelila Bekele im April 2011

