Queen auf Balmoral gestorben: Diese Royals sind noch vor Ort

Noch immer sollen sich Mitglieder der royalen Familie in der schottischen Residenz von Queen Elizabeth II. (✝96) aufhalten. Nachdem am Donnerstagmittag bekannt wurde, dass der Zustand der britischen Monarchin kritisch ist, reisten die ersten Familienmitglieder nach Schottland, um bei ihr zu sein. So machten sich unter anderem König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), aber auch Prinz William (40) und dessen Bruder Harry (37) auf den Weg, um die Queen ein letztes Mal zu sehen. Doch welche Mitglieder der Royals befinden sich noch auf Schloss Balmoral?

Während Charles und seine Frau Camilla (75) sowie Harry als auch William bereits wieder abgereist sind, sollen sich laut Hello Magazine noch einige royale Familienmitglieder auf dem Anwesen der Königin befinden. Man gehe davon aus, dass unter anderem ihre drei Kinder Prinzessin Anne, Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) noch auf Schloss Balmoral verweilen. Aber auch Edwards Ehefrau Sophie Wessex (57) soll noch anwesend sein.

Ob Prinzessin Eugenie (32), ihre Schwester Prinzessin Beatrice (34) und Zara Tindall (41) noch vor Ort sind, ist unklar. Die drei Enkelinnen konnten erst am Freitag nach Schottland anreisen, um ihrer Oma die letzte Ehre zu erweisen.

Anzeige

Getty Images Die Royals bei Trooping the Colour

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de