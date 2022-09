Sexuell belästigt: Brendan Fraser beendete seine Karriere

Brendan Fraser (53) lüftet ein lange gehütetes Geheimnis! Dem Schauspieler gelang in den späten 90er-Jahren der Durchbruch mit Filmen wie "George – Der aus dem Dschungel kam" und "Die Mumie". Obwohl er über mehrere Jahre hinweg seinen schauspielerischen Erfolg aufrechterhalten konnte, verschwand er 2008 plötzlich von der Bildfläche. Über die Gründe für seinen plötzlichen Karriereabbruch wurde viel spekuliert, doch damit hat vermutlich keiner gerechnet: Brendan zog sich damals aufgrund von sexueller Belästigung aus dem Showgeschäft zurück!

Mittlerweile ist sein Rücktritt schon 14 Jahre her, doch erst jetzt ist der "Tintenherz"-Darsteller bereit, über die damaligen Geschehnisse zu sprechen und sich einen Weg zurück auf die Leinwände zu bahnen. In einem GQ-Interview verriet der 53-Jährige, dass Philip Berk – der ehemalige Präsident der Hollywood Foreign Press Association – ihn sexuell belästigt habe. Ein Ereignis habe sich besonders in Brendans Gedächtnis eingebrannt: Der einstige Journalist habe ihm zwischen die Pobacken gegriffen und dabei nicht nachgelassen. "Ich fühlte mich krank. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind", gab der Schauspieler preis und führte weiter aus: "Ich fühlte mich, als hätte ich eine Kugel im Hals. Ich dachte, ich müsste weinen."

Um mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, musste Brendan seinen ganzen Mut zusammennehmen. "Bin ich immer noch verängstigt? Auf jeden Fall. Habe ich das Gefühl, dass ich etwas sagen muss? Auf jeden Fall", hielt der Darsteller fest. Mit seinen Erfahrungen möchte er anderen männlichen Opfern von sexueller Belästigung helfen.

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser im Jahr 1999

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de