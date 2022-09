Sie hat Gründe: Darum kehrte Eva Mendes Hollywood den Rücken

Eva Mendes (48) steht nicht mehr vor der Kamera! Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rollen in "Hitch" und "The Place Beyond the Pines", wo sie ihren Partner Ryan Gosling (41) kennengelernt hat, bekannt. Gemeinsam mit dem Hollywood-Hottie hat sie zwei Kinder und widmet sich seit Jahren lieber ihren Mama-Aufgaben anstatt Filme zu drehen. Nun erklärte sie: Deshalb kehrte Eva der Schauspielerei den Rücken!

Im Gespräch mit Variety ging sie genauer auf das Thema ein. So vermisse Eva das Leben als Schauspielerin nicht wirklich: "Ich hatte genug davon, um die guten Rollen zu kämpfen." Daraufhin dachte sie darüber nach, ihre eigenen Produktionen zu starten – jedoch sei es der Aufwand nicht wert zu sein. Laut der Beauty mit kubanischen Wurzeln gebe es zwar mittlerweile mehr Möglichkeiten für Latinas in der Filmbranche, aber: "Ich bleibe erstmal zu Hause mit meinen Kids", fügte sie hinzu.

Außerdem ist die 48-Jährige mittlerweile Influencerin. Sie arbeitet mit einer Putzmittelfirma zusammen und macht regelmäßig Werbung auf ihrem Social-Media-Kanal. Dabei gibt Eva gleichzeitig intime Einblicke in ihr Privatleben – zuletzt zeigte sie nebenbei das Display ihres Handys: Und ihr Hintergrundbild war tatsächlich ein Pic von Ryan!

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

