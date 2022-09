Termine abgesagt: Ist Herzogin Meghan bei Beerdigung dabei?

Wird Herzogin Meghan (41) auch auf die Beerdigung verzichten? Die Familie ihres Mannes Prinz Harry (37) geht gerade durch die wohl schwerste Zeit: Gemeinsam mit dem britischen Volk betrauern sie den Tod der beliebten Queen Elizabeth II. (✝96). Für Harry ist die Situation wohl besonders hart, da er seiner Großmutter sehr nahestand. Dennoch vermuten Royal-Experten, dass Meghan bei der Beisetzung der Queen nicht mit dabei sein könnte!

Eine ehemalige Beamtin der britischen Krone vermutete gegenüber Foxnews, es wäre durchaus möglich, dass Meghan nicht gemeinsam mit Harry zum Begräbnis fahren wird. "Ich kann mir vorstellen, dass Meghan nicht an der Beerdigung teilnehmen wird, weil sie darauf eingestellt war, ein paar Tage von ihren Kindern getrennt zu sein, nicht mehrere Wochen!" Die beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) habe die 41-Jährige in den USA zurückgelassen und würde demnach nur ihrem Mutterinstinkt folgen. Dass sie in so einer emotionalen Zeit bei ihren Kindern sein möchte, wäre schließlich nachvollziehbar.

Meghan hat aber vorerst alle weiteren Termine abgesagt. Daher meinten Experten zum Hello Magazine, dass sie zumindest bis nach der Beerdigung in London bleiben wird. Im Anschluss an ihre kleine Europareise hätte sie einen Auftritt in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" und einen Termin bei der UN-Generalversammlung in New York City gehabt.

Getty Images Herzogin Meghan, Juni 2022

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2022

