"Altmodisch": So war Queen Elizabeth II. (†96) als Mutter

Auf welche Erziehungsmethoden setzte die Queen? Am Donnerstagabend starb das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs mit 96 Jahren. Sie führte nicht nur 70 Jahre lang die britische Monarchie, sondern auch ihre eigene kleine Familie: 1948 begrüßte die Queen ihren ersten Sohn Charles (73). Einige Jahre später folgten Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und ihr Bruder Edward (58) – aber wie war die Queen eigentlich als Vierfach-Mutter?

In einem Interview mit Page Six beschreibt der Royal-Experte Robert Hardman die verstorbene Königin als "hingebungsvolle", aber auch als "altmodische" Mutter. So war es für die Queen damals normal, ihre kleinen Kinder für einen längeren Zeitraum zu verlassen: "Dies war eine Kriegsgeneration von Menschen, die von ihren Familien getrennt worden waren. Nicht nur für ein paar Wochen oder Monate", sagte er und fügte hinzu, dass im Nachkriegs-Britannien Kinder, die beide Elternteile hatten, "als ziemlich glücklich angesehen wurden".

In ihrem Buch "Elizabeth The Queen" schrieb auch Sally Bedell Smith über die Erziehung der Queen, die oft kritisiert wurde: "Sie war an lange Abwesenheiten ihrer Eltern gewöhnt, als sie aufwuchs, sodass ihre Entscheidung, Charles zu verlassen, nicht aufsehenerregend gewesen war – sie hatte fachkundige Kindermädchen zur Verfügung, ganz zu schweigen von ihren eigenen Eltern, die ihrem Enkel gerne Gesellschaft leisteten", erklärte die Autorin die Situation, als die Queen 1949 allein mit ihrem Mann Philip (✝99) nach Malta reiste.

