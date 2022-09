Anekdote eines Ex-Bodyguards: So humorvoll war die Queen

Am Ende war Queen Elizabeth II. (✝96) abgesehen von ihrem Titel und ihrer Macht auch nur ein ganz normaler Mensch. Anlässlich ihres Todes erinnern sich jetzt viele an besondere Momente zurück, die sie mit ihrer geliebten Königin teilten. Besonders die Geschichte ihres ehemaligen Bodyguards Richard "Dick" Griffin wird wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Denn dieser Zwischenfall zeigte, wie humorvoll die Queen war!

Wie Richard Sky News bereits anlässlich des Platin-Jubiläums der Queen diesen Sommer erzählte, sei die Regentin eines Tages in der Nähe ihres Schlosses in Schottland auf Wanderer aus den Vereinigten Staaten getroffen. Die US-Amerikaner hätten die Monarchin nicht erkannt. Sie sei mit ihnen ins Gespräch gekommen und gefragt worden, wo sie lebe. "Ich lebe in London, aber ich habe ein Ferienhaus auf der anderen Seite der Hügel", habe Elizabeth geantwortet. Sie komme bereits seit 80 Jahren in die Gegend, seitdem sie ein kleines Mädchen war.

Daraufhin habe einer der US-Amerikaner entgegnet, dass sie dann bestimmt schon einmal der Queen begegnet sei. "Ich nicht, aber Dick hier trifft sie regelmäßig", habe sie darauf schlagfertig erwidert. Anschließend hätten die Touristen tatsächlich immer noch unwissend mit dem Bodyguard Fotos gemacht anstelle mit der Queen.

