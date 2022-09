Aufgeregt? Jennifer Lawrence übergab sich bei den Oscars!

Jennifer Lawrence (32) plaudert aus dem Nähkästchen! Für die Schauspielerin könnte es beruflich wohl kaum besser laufen. Spätestens durch ihre Rolle in der Filmreihe Hunger Games ist die Beauty aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet – wie beispielsweise mit einem Oscar. 2011 passierte Jennifer bei diesen Feierlichkeiten jedoch ein ungeplantes Missgeschick!

Im Interview mit Vogue ließ sie nun ihren allerersten Besuch auf der berühmten Preisverleihung Revue passieren – und musste vor allem bei dem Gedanken an die After-Party augenscheinlich sehr lachen. Auf die Frage, ob ihre ersten Oscars genauso verrückt gewesen seien, wie es schien, antwortete Jen nur: "Oh ja, ich habe gebrochen." Von ihrer Nervosität war der "Dont Look Up"-Darstellerin aber auf dem roten Teppich nichts anzumerken. Stattdessen zog sie damals in einem eng anliegenden roten Kleid alle Blicke auf sich.

In dem Interview gab Jennifer auch seltene Einblicke in ihr Privatleben. Im vergangenen Jahr wurden sie und ihr Mann Cooke Maroney erstmals Eltern – mit Details über ihr Baby hielten sie sich aber bisher zurück. Nun plauderte die 32-Jährige jedoch gegenüber Vogue aus, dass sie einen Sohn begrüßen durften, der auf den Namen Cy hört.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars im März 2018

Anzeige

Splash News / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Dark Phoenix"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de