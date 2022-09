Jennifer Lawrence verrät endlich Babygeschlecht und Namen!

Genug mit der Geheimniskrämerei! Die Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) und der Gallerist Cooke Maroney gehen seit 2019 gemeinsam durch das Leben. Doch seit vergangenem Februar sind die beiden nicht mehr zu zweit, denn ihr erstes Kind erblickte das Licht der Welt. Bisher lieferten die Eltern noch keine weiteren Infos über ihren Nachwuchs, allerdings wurde vermutet, dass die beiden einen Sohn bekommen haben: Jetzt packte Jennifer endlich aus und verriet das Geschlecht und den Namen ihres Babys!

Die Hunger Games-Darstellerin ziert das Cover der Vogue-Ausgabe für Oktober. Doch das Bild von ihr in einem roten Kleid ist nicht das Interessanteste, sondern das dazugehörige Interview. "Sie teilte mit, dass das Baby ein Junge ist und dass er Cy heißt", steht es laut Just Jared in dem Artikel über sie. Der Name des Kleinen stamme von Cookes Lieblingskünstler – dem berühmten US-amerikanischen Nachkriegsmaler Cy Twombly.

Die frisch gebackene Mama kommt sogar auf die Zeit nach der Entbindung zu sprechen. "Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben neu begonnen hatte", verriet Jennifer und schwärmte: "Ich habe einfach nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt […]. Neugeborene sind einfach so unglaublich." So ist es für sie immer noch unvorstellbar, welche Liebe sie empfinde, wenn sie ihr Baby ansieht.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Jennifer Lawrence bei den Oscars im März 2018

MEGA Jennifer Lawrence in New York

