Co-Stars begeistert: So cool war es mit Bruce Willis am Set!

Bruce Willis (67) hinterlässt überall einen bleibenden Eindruck! Der Schauspieler ist eine Ikone des Actionfilms und für viele aus Hollywood nicht wegzudenken. Doch er kämpft seit vielen Jahren gegen Aphasie – eine Krankheit, die sein Sprachzentrum beeinflusst. Mittlerweile ist sie so weit fortgeschritten, dass der Hollywoodstar seine Karriere beenden musste. Allerdings sind einige Projekte mit ihm noch nicht abgeschlossen. Ein Co-Star hat jetzt verraten, wie es mit Bruce am Set einer seiner letzten Filme war!

"Der Typ ist ein bescheidener, liebenswerter, brillanter Mann", lobte Bruce' Kollege Oliver Trevena gegenüber People. Der Brite arbeitete im Film "Wire Room" mit dem 67-Jährigen zusammen und konnte nicht glauben, dass er trotz seines Erfolgs so ein netter Mensch ist. Die Arbeit war für Oliver ein ganz besonderes Erlebnis: "Ich bin schon lange in Hollywood unterwegs und immer von Menschen inspiriert, die schon so lange dabei sind und so viel erreicht haben, aber immer noch so bescheiden und respektvoll mit anderen umgehen!"

Oliver ist nicht der erste Schauspielkollege, der aus dem Schwärmen nicht mehr heraus kam. In "American Siege" spielte Bruce zusammen mit Rob Gough und der war ebenfalls ganz angetan: "Der Kerl ist eine Legende und einfach eine Ikone", schwärmte Rob. Auch Bruce' Willenskraft, trotz der Krankheit seine Projekte zu Ende bringen zu wollen, beeindruckte ihn sehr.

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis im April 2017

Getty Images Bruce Willis bei einer Filmpremiere in New York, 2019

Getty Images Rob Gough im September 2017 in Los Angeles

