Gestern machte eine traurige Nachricht rund um Bruce Willis (67) die Runde – der erfolgreiche Hollywoodstar muss seine Karriere aufgrund von gesundheitlichen Problemen beenden: Bei dem "Stirb langsam"-Darsteller ist laut eines Statements seiner Familie die Sprachstörung Aphasie diagnostiziert worden. Zuletzt stand der US-Amerikaner noch für den Film "American Siege" vor der Kamera – und einer seiner Co-Stars gewährte jetzt Einblicke in die Dreharbeiten: Rob Gough berichtete von Bruce' wahrscheinlich letztem Filmdreh!

Gegenüber People schwärmte Rob in den höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Bruce. "Auch wenn er vor der Kamera mit dieser Diagnose zu kämpfen hatte – es war einfach seine zweite Natur, er legte einen Schalter um und man hatte keine Ahnung, dass irgendetwas vor sich ging", rief sich der Schauspieler die Dreharbeiten für den Actionfilm in Erinnerung. Der 67-Jährige habe am Set lebendig gewirkt und total abgeliefert.

Rob sei dankbar, dass er während des Drehs von Bruce lernen durfte. "Der Kerl ist eine Legende und einfach eine Ikone", betonte der Schauspieler und fügte hinzu: "Es war für mich unvergesslich und beeindruckend, mit ihm am Set zu sein."

Getty Images Rob Gough im September 2017 in Los Angeles

Instagram / dobledebruce Bruce Willis, Schauspieler

Getty Images Bruce Willis im Apollo Theater in New York

