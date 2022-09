Dritter Tag ohne Queen Elizabeth: Wie geht es heute weiter?

Was passiert heute in der noch jungen Regentschaft von König Charles III. (73)? Die Flaggen im Vereinigten Königreich wurden gestern für die Ausrufung des neuen Herrschers auf vollmast gehisst. In einer feierlichen Zeremonie wurde Charles ganz offiziell zum König ernannt. Erstmals in der Geschichte des Landes wurde dieser Akt live im Fernsehen gezeigt. Heute steht die Überführung der sterblichen Überreste von Queen Elizabeth II. (✝96) im Vordergrund.

Die Queen verstarb am Donnerstagnachmittag auf Schloss Balmoral in Schottland. Von dort sollen die sterblichen Überreste heute in ihre offizielle schottische Residenz, den Palace of Holyroodhouse, überführt werden. Mit dem Auto dauert die Fahrt etwa drei Stunden. In den nächsten Tagen soll der Körper des verstorbenen Staatsoberhauptes über eine Station in Edinburgh nach London gebracht werden.

Außerdem kehrt heute ein Zeichen der Trauer zurück: Denn die Flaggen im Königreich werden nach 24 Stunden wieder auf halbmast gesetzt. Damit geht nach Charles' Ernennung ganz sichtbar die Staatstrauer weiter. Sie ist bis zum siebten Tag nach der Beerdigung der Queen angesetzt.

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla im September 2022 in London

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla vor dem Buckingham Palace

