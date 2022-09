Datum bestätigt: Dann findet die Beerdigung der Queen statt

Jetzt wurden die ersten Details offiziell bestätigt. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) am Donnerstagnachmittag wird darüber spekuliert, wann die Beerdigung der britischen Monarchin stattfinden wird. So wurden bereits vor dem Ableben der Königin genaue Ablaufpläne angefertigt, die jetzt in die Tat umgesetzt werden. Nun gab der britische Palast offiziell das Datum der Beisetzung von Queen Elizabeth bekannt.

So wird laut der Pressemitteilung des Buckingham Palace die Beerdigung der 96-Jährigen am Montag, den 19. September, um 11 Uhr in der Westminster Abbey stattfinden. Vor der Beisetzung soll die Queen vier Tage lang in der Westminster Hall aufgebahrt werden, sodass das britische Volk sich von ihr verabschieden kann. Ihr Sarg werde dafür mit der königlichen Flagge bedeckt und mit der Kaiserlichen Staatskrone, dem Reichsapfel und dem Zepter geschmückt.

Vor Queen Elizabeth II. wurde zuletzt ihre Mutter im Jahr 2002 in der Halle der Westminster Abbey aufgebahrt. Mehr als 200.000 Menschen kamen in die Kirche, um der Mutter der Königin die letzte Ehre zu erweisen und sich von ihr zu verabschieden.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2010 auf Schloss Windsor

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de