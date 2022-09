Emotionale Bilder: Anne verneigt sich vor dem Sarg der Queen

Sie erweist ihrer Mutter die letzte Ehre. Am Donnerstag teilte der Buckingham Palast die traurige Nachricht, dass Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich in ihrem Schloss in Schottland gestorben ist. Heute wurde ihr Sarg nach Edinburgh gebracht, wo er ab Montag für 24 Stunden verweilen wird, damit sich die Öffentlichkeit von ihrer Königin verabschieden kann – bevor sie am 19. September dann in London beigesetzt wird. Prinzessin Anne (72) widmete ihrer Mutter in Schottland nun eine rührende Geste.

Es sind emotionale Bilder: Als der Sarg der Queen von den Trägern in den Palast von Holyroodhouse getragen wird, verneigt sich Anne vor ihrer Mutter. Ihren Blick hält sie traurig gesenkt. Ganz in Schwarz gekleidet wartet sie ab, bis der Sarg hinter den schweren Holztüren verschwunden ist, bevor sie sich zum Gehen wendet – die Trauer ist ihr ins Gesicht geschrieben.

Die 72-Jährige und ihr Bruder Charles (73) sollen auch die einzigen von Elizabeths Kindern und Enkeln gewesen sein, die sich noch persönlich von ihr verabschieden konnten. Sowohl Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58), als auch ihre Enkel Prinz Harry (37) und Prinz William (40) kamen nach ihrem Tod erst auf dem schottischen Schloss an.

