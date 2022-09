Funkstille: Herzogin Meghan spricht nur noch mit PR-Team

Hat Herzogin Meghan (41) Angst vor ungewollten Äußerungen? Eigentlich standen die Zeichen bei der Suits-Darstellerin, ihrem Mann Prinz Harry (37) und dessen Familie gerade wieder auf Versöhnung. Gemeinsam mit ihrem Schwager Prinz William (40) und dessen Frau Kate (40) zeigte sie sich kurz nach dem tragischen Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) vor Schloss Windsor. Doch es könnte sein, dass die Harmonie trügt – denn Meghan soll sich von der Außenwelt abgeschottet haben!

Insider behaupteten gegenüber Radar Online, dass Meghan derzeit für ihre Freunde nicht erreichbar ist. Sogar ihr Telefon soll ausgeschaltet sein. "Meghan kommuniziert aus London ständig mit ihrem amerikanischen PR-Team und ihrer Mutter, aber sonst mit niemandem in den USA, um unautorisierte Lecks zu verhindern", meinte die Quelle. Demnach soll Meghan Angst haben, dass über Bekannte Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, die noch zurückgehalten werden sollen.

Welche Informationen Meghan derzeit noch für sich behält, ist demnach nicht ganz klar. Allerdings vermutete die Quelle weiter, dass einige pikante Details für ihren Podcast "Archetypes" aufgespart werden. Ob dem wirklich so ist oder ob die Herzogin von Sussex in dieser kritischen Phase einfach nur Sorge hat, in ein schlechtes Licht zu geraten, bleibt also erst einmal offen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Kate bei Schloss Windsor

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

