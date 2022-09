Idris Elba dankbar: Er ist froh über seinen späten Erfolg!

Idris Elba (50) ist froh, dass ihm nicht alles zugeflogen ist! Dank seiner Rollen in den Marvel-Filmen oder seit Neuestem auch im DC-Universum befindet sich die Karriere des Hollywoodstars auf einem echten Hoch. Der Brite war bei den Fans auch schon länger Spitzenreiter um die Nachfolge von Daniel Craig (54) in der James Bond-Reihe, bis er die Rolle nun endgültig abwies. Allerdings ist Idris sehr froh, dass er nicht schon in seiner Jugend berühmt geworden ist!

"Es war eine harte und schwierige Reise. Damals hätte ich mir gewünscht, schneller an diesen Punkt zu kommen, ohne über irgendwelche Hindernisse gehen zu müssen", erzählte Idris im Gespräch mit People. Er sei froh darüber, dass er seinen Weg so gegangen sei, wie er es getan habe, trotz aller Umstände. Die scheinen ihn nur dazu gebracht zu haben, seine jetzige berufliche Freiheit und den Erfolg mehr zu schätzen. "Ich glaube wirklich, dass all die Dinge, die ich mir als junger Mann gewünscht habe, nicht dieselben wären, wenn ich sie damals auch so einfach bekommen hätte", meinte der 49-Jährige.

Neben der Karriere scheint Idris auch in seinem Privatleben angekommen zu sein. Mit seiner dritten Frau Sabrina (33) ist er nach wie vor glücklich. Zuletzt strahlte der "Luther"-Darsteller mit seiner Liebsten und seiner Tochter Isan auf dem roten Teppich einer Filmpremiere im Frühjahr.

Anzeige

Getty Images Idris Elba, Hollywoodstar

Anzeige

Getty Images Idris Elba, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Schauspieler Idris Elba mit seiner Frau Sabrina (l.) und seiner Tochter Isan (r.) im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de