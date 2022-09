Nach Bachelor: Gibt's einen Neuen in Nele Wüstenbergs Leben?

Nele Wüstenberg (29) konnte in diesem Jahr bei Der Bachelor nicht die letzte Rose ergattern. Auch wenn sie das anfangs noch etwas mitgenommen hatte, konnte sie ihre Liebespleite mittlerweile verarbeiten – nun sucht sie ihr Glück außerhalb der Show. "Tatsächlich gibt es aktuell niemanden. Ich bin aber offen für und bin auch am Daten. Aber bisher war einfach noch nichts Richtiges dabei", verriet die Unternehmerin in einem Promiflash-Interview. Sie könne sich auch noch einmal vorstellen, ihre große Liebe ein weiteres Mal im TV zu suchen. Unter einer Voraussetzung: Die Kuppelshow dürfe nicht zu trashy sein.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de