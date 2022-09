So süß! Rihanna unterstützt ihren A$AP Rocky bei einem Event

Rihanna (34) beweist mal wieder, wie sehr sie ihren A$AP Rocky (33) liebt! Seit 2019 gehen die beiden Musiker gemeinsamen durchs Leben. Im vergangenen Mai krönten die beiden ihre Liebe dann mit der Geburt ihres kleinen Sohnes. Doch trotz des gemeinsamen Nachwuchses ist es den beiden wichtig, gemeinsame Zeit zu zweit zu genießen – wie auch jetzt: Bei einem Event von A$AP begleitete Rihanna ihren Liebsten!

Wie aktuelle Paparazzibilder zeigen, wurden die beiden Turteltauben gesehen, wie sie händchenhaltend in New York City eine Party verließen, um A$APs neue Whiskey-Linie zu feiern: Die "Diamonds"-Interpretin trug ein kurzes schwarzes Kleid und dazu passende Pumps. Zu ihrem Outfit entschied sich Rihanna außerdem für silberfarbenen Schmuck und eine schwarze Handtasche. Ihr Partner hingegen war etwas lässiger unterwegs: Zu einem weißen Basic-Shirt trug der Rapper eine weite Jeanshose und ein cooles rotes Basecap. Um den Look komplett zu machen, wählte A$AP außerdem einige Statement-Ketten mit klobigen Anhängern.

Erst vor wenigen Wochen war das Paar mit ihrem Sohn in Los Angeles unterwegs, wie die Bilder von Hollywood Life zeigten. Während ihr Baby von einem Bodyguard in einer Babyschale zu einem schwarzen Van getragen wurde, wirkte die Sängerin sehr leger: Rihanna trug einen schwarzen Jogginganzug und eine Tasche mit Schlangenmuster.

Anzeige

Backgrid / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna 2022 in New York

Anzeige

Backgrid / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna 2022 in New York

Anzeige

Backgrid / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de