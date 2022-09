Was für ein Anblick! Hier posiert Max Giesinger nackt im See

Dieser heiße Anblick dürfte einige Fans zum Schwitzen bringen! Max Giesinger (33) ist schon seit seiner Teilnahme an der ersten The Voice of Germany-Staffel im Jahr 2012 als Musiker total erfolgreich. Auch über sein Privatleben spricht der Sänger mit seinen Followern ganz offen: So verriet er im Juni beispielsweise, dass er momentan als glücklicher Single durchs Leben geht. Nun teilte Max ein ganz besonders heißes Foto von sich: Er posierte nackt im See!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 33-Jährige nun zwei Schnappschüsse aus seinem Urlaub in Norwegen. Während Max auf einem Foto lächelnd in einem Naturpool posiert, ist er auf einem weiteren Bild splitterfasernackt in einem See zu sehen. Dabei verdeckt er seine intimste Stelle lediglich mit den Händen. "Norwegen mag ich", schrieb der Hottie dazu.

Max' Fangemeinde war von diesem sexy Anblick natürlich hin und weg – und zeigte das auch in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. "Max, du Süßer" und: "Pass auf, dass dich keiner beim Nacktbaden erwischt", lauteten nur zwei von vielen Reaktionen unter dem Posting des "80 Millionen"-Interpreten.

