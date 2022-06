Ist Max Giesinger (33) bereit für eine neue Beziehung? Mittlerweile geht der Musiker schon seit geraumer Zeit als Single durchs Leben. Immer wieder mal versuchte er es mit der Liebe und griff dabei auch auf Dating-Apps zurück. Vergangenes Jahr verriet der "80 Millionen"-Interpret dann allerdings, dass er nach nur fünf Minuten auf einer Plattform gesperrt wurde. Im Promiflash-Interview verriet Max, wie es momentan in seinem Liebesleben aussieht.

Der gebürtige Baden-Württemberger begann zu erzählen, dass er sich trotz seines Single-Daseins nicht allein fühle – schließlich habe er viele Freunde, mit denen er sein Leben teile. Deshalb verspüre er momentan auch nicht unbedingt den Drang, sich wieder ins Dating-Abenteuer zu stürzen. "Man kann ja immer mal so ein bisschen gucken, die Augen offenhalten", versicherte er. In den vergangenen Jahren hätten ihm auf der Suche nach seiner Traumfrau auch immer seine Bindungsängste im Weg gestanden. Wie Max vor wenigen Tagen gegenüber Gala dann allerdings verriet, liegen diese Probleme inzwischen aber in der Vergangenheit.

Auch auf Tinder habe er es seit der Sperrung seines Accounts wegen Fake-Vorwürfen nicht mehr versucht. "Mir hat ‘Tinder Germany’ damals ja diesen VIP-Account gegeben, aber das habe ich mich dann auch nicht mehr getraut, weil ich das irgendwie peinlich finde, da als F-Promi abzuhängen", berichtete der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat. Mittlerweile gebe es ja auch genügend Alternativen, die Max jedoch allesamt uninteressant fände. "Ich glaube, ich bin da inzwischen zu alt für", scherzte der 33-Jährige gegenüber Promiflash.

Getty Images Max Giesinger, November 2021

Getty Images Max Giesinger und seine Freunde bei der "Stranger Things 4"-Premiere im Mai 2022

Instagram / maxgiesinger Max Giesinger, Oktober 2021

