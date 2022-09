Waschbrettbauch: Model Gigi Hadid zeigt ihre Hammer-Figur

Gigi Hadid (27) beweist mal wieder allen, wie modebewusst sie ist! Sei Jahren gehört die Ex von Zayn Malik (29) zu den gefragtesten Models der Welt. Aber auch abseits der internationalen Laufstege präsentiert sich die Schönheit stets stilvoll und modebewusst. Und nachdem Gigi vor zwei Jahren Mutter geworden ist, ist ihr Bauch aktuell so trainiert wie eh und je – das bewies sie auch jetzt auf der New Yorker Fashionweek!

Wie die aktuellen Bilder vom Red Carpet zeigen, präsentierte Gigi während der Fashionweek ihre unglaubliche Figur: Für ihren glamourösen Auftritt wählte die 27-Jährige ein eng anliegendes langärmeliges Crop-Top und einen dazu passenden langen Rock. Um ihren Look zu vervollständigen, trug Gigi Pumps und glitzernde Ohrringe. Zudem entschied sie sich für ein dezentes Make-up mit hellblauem Lidschatten und für eine Frisur im Wetlook.

Aber auch die Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (49) bewies auf dem Red Carpet mal wieder, dass sie immer noch in Top-Form ist: Das Model trug ein mehrfarbiges, enges Paillettenkleid mit markanten Cut-outs unter seiner Brust. Dazu kombinierte Heidi hochhackige pinke Sandalen und eine kleine Tasche in derselben Farbe.

Getty Images Gigi Hadid im September 2022

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Heidi Klum, Model

