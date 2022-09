Will Ex-GNTM-Enisa Kinder mit ihrem Partner Simon Desue?

Wünschen sich Enisa Bukvic und Simon Desue (31) gemeinsamen Nachwuchs? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der YouTuber sind schon seit 2016 ein Paar. Seit einigen Jahren leben die zwei Turteltauben nun mit ihren Hunden in Dubai – und lassen ihre Fans im Netz regelmäßig an ihrem Liebesglück teilhaben. Doch wollen die beiden eigentlich auch eine eigene Familie gründen? Darüber sprach Enisa jetzt.

In einer Fragerunde auf Instagram kam das Model nun auf die Familienplanung zu sprechen. Dabei gab die 28-Jährige ehrlich zu, dass sie sich bisher "nie bereit dafür gefühlt habe". Sollte Enisa eines Tages aber schwanger werden, würde sie das Kind auf jeden Fall behalten worden. "Wenn es wirklich passieren würde, dann würde ich es als etwas sehen, das so sein sollte", erklärte sie ihre Haltung und fügte hinzu: "Außerdem weiß ich, dass ich mich finanziell um das Baby kümmern und ihm Stabilität bieten kann."

Auch das Thema Hochzeit scheint für die gebürtige Schwedin aktuell keine wichtige Rolle zu spielen. Im Februar hatte sie in ihrer Story bereits klargestellt, dass man ihrer Meinung nach nicht verheiratet sein müsse, um eine glückliche Beziehung zu führen: "Ich werde nicht sterben, wenn ich nicht heirate", führte Enisa weiter aus.

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic YouTuber Simon Desue mit seiner Freundin Enisa Bukvic

Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de