Enisa Bukvic hat genau den richtigen Mann an ihrer Seite! Seit 2016 geht die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin nun schon gemeinsam mit dem YouTuber Simon Desue (29) durchs Leben – und bei den beiden könnte es kaum besser laufen: Sie wohnen inzwischen nicht nur zusammen in einer Villa in Dubai, sondern haben darüber hinaus auch erst kürzlich Familienzuwachs in Form eines zweiten Hundes bekommen. Wie glücklich sie an Simons Seite ist, beweist Enisa nun trotzdem noch einmal mit einer süßen Liebeserklärung!

Am Donnerstag teilt die Beauty einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Liebsten an einem Strand in Dubai posiert und erklärt nicht nur, dass sie ihn über alles liebt – sie drückt auch aus, welche Momente sie mit ihm besonders genießt. "Ich liebe es, mich in seinen Armen vor der Welt zu verstecken. Ich würde dort den ganzen Tag bleiben, wenn ich nur könnte", schwärmt sie.

Obwohl es zwischen den beiden bereits seit Jahren gut läuft, hat Simon offenbar bis heute noch nicht um die Hand seiner Liebsten angehalten – und das, obwohl sie ihm schon im vergangenen Jahr einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben hatte: "Leute, Simon hat mir einen Antrag gemacht! Nein, hat er nicht. Ich sterbe, bevor ich einen Antrag bekomme", hatte Enisa damals in einer Instagram-Story gescherzt.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue mit einem ihrer Hunde, 2020

Instagram / simondesue Simon Desue und Enisa Bukvic

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue im Oktober 2020

