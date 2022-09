Würden Cedric Beidinger und Hanna Annika zusammen ins TV?

Würden Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) gemeinsam an einer Show teilnehmen? Die beiden Reality-TV-Stars machten ihre Liebe erst vor einigen Tagen offiziell – davor hielten sie für viele Monate geheim, dass sie ein Paar sind. Sowohl der Muskelmann als auch die Blondine waren in der Vergangenheit bereits mit ihren Ex-Partnern im Fernsehen. Würden Cedric und Hanna dieses Abenteuer ebenfalls zusammen wagen? Promiflash hat nachgefragt.

Promiflash hat die Turteltauben im Rahmen der Berlin Fashion Week auf dem Blogger-Event "Mates Date" getroffen. Hanna verriet, dass eine gemeinsame Sendung für beide auf jeden Fall eine Option sei: "Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir schon nicht abgeneigt wären, gemeinsam ein Format zu machen." Es käme aber natürlich auf die Sendung an. "So eine Spiele-Show wäre schon was", ergänzte Cedric.

Aber nicht für alle Formate wäre das Paar offen. "Ein Diskussionspunkt ist Temptation Island – die Verführung. Das ist schon so eine Sache. Nicht weil ich uns beiden nicht vertraue, aber das ist schon sehr schwierig", gab Cedric zu bedenken.

Anzeige

Privatmaterial Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Anzeige

Sonstige Cedric Beidinger und Hanna Annika

Anzeige

Sonstige Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de