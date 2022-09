39. Woche: Influencerin Julita teilt "letztes" Babybauchfoto

Die Familie von Julita (23) darf sich schon bald auf ein neues Mitglied freuen! Die Influencerin erwartet nämlich im Moment ihr drittes Kind: Nach Tochter Mila – die aus einer vorherigen Beziehung stammt – dürfen sich die Beauty und ihr Freund Florian Thiele auf ihr zweites gemeinsames Kind freuen. Aber auch in der 39. Schwangerschaftswoche hält sie ihre Fans noch weiter auf dem Laufenden: Jetzt teilte Julita ein neues Babybauchfoto – und zwar das letzte vor der Geburt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Julita jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie ihren kugelrunden Bauch perfekt in Szene setzt: Auf dem Foto posiert die 23-Jährige komplett nackt in der Natur und gewährt ihren Fans somit freien Blick auf ihre gewölbte Körpermitte – ihre Oberweite verdeckt sie dabei nur mit ihren Händen. "Das letzte Bauchbild", betitelte die werdende Dreifach-Mama das Posting kurz und knapp.

Julitas Community war bei diesem Anblick ganz hin und weg – die Follower hinterließen der Familienmutter zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. "So wunderschön", "So ein schönes Bild" oder auch "Atemberaubend", schwärmten beispielsweise drei User.

Instagram / julia.schulze_official Julita und Florian Thiele, Influencer

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihren Kindern Mila und Leo

Instagram / julia.schulze_official Influencerin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

