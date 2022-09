Entspannt: König Charles nimmt erste Termine im Palast wahr

König Charles (73) gewöhnt sich offenbar langsam an seine neue Rolle. 70 Jahre lang saß seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) auf dem Thron. Nach ihrem Tod am Donnerstagnachmittag ist nun jedoch ihr ältester Sohn der Regent. Gestern wurde er bereits in einer traditionellen Zeremonie zum neuen König ernannt. Nun nahm Charles auch schon seine ersten Termine in seinem neuen Amt wahr.

Im Buckingham Palace empfing der 73-Jährige einige Gäste und hielt erste Audienzen ab. In den Gesprächen mit zahlreichen Diplomaten und Politiker wirkte König Charles auffallend entspannt und lachte sogar immer wieder herzlich. Unter anderem war James Cleverly vor Ort. Mit einem Tässchen Tee in der Hand unterhielt sich Charles mit dem Außenminister des Vereinigten Königreichs. Auch Premierministerin Liz Truss (47) war auf der Veranstaltung mit dabei.

Außerdem begegnete König Charles Patricia Scotland. Das Treffen mit der Generalsekretärin des Commonwealth fand sogar im Saal 1844 statt, der als einer der wichtigsten Räume des Hauses gilt. Auch hier schien der Monarch gut gelaunt zu sein und strahlte sein Gegenüber an.

Getty Images Ben Wallace, James Cleverly, König Charles und Liz Truss im September 2022

Getty Images James Cleverly und König Charles im Buckingham-Palast in London am 11. September 2022

Getty Images König Charles und Patricia Scotland im September 2022

