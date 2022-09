Durchschnittlich 30 Jahre älter: Warum leben Royals so lang?

Liegt es nur an den guten Genen? Am Donnerstag wurde bekannt, dass Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich verstorben ist. Das britische Königsoberhaupt wurde ganze 96 Jahre alt. Aber das ist in Elizabeths Familie keine Seltenheit: Ihr Mann, Prinz Philip (✝99) wurde 99 Jahre alt und die Queen Mum (✝101) sogar 101 Jahre. Elizabeths Tante, Prinzessin Alice, konnte sogar ein Alter von 102 erreichen. Was ist das Geheimrezept der Royals?

Einerseits soll die Queen stets auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung geachtet haben. Sie habe auf kohlenhydratarme Speisen gesetzt – verriet Darren McGrady, der ehemalige Küchenchef des Buckingham Palace, gegenüber Bild. Auf Kohlenhydrate habe sie so gut es geht verzichtet – stattdessen standen leichte Speisen mit Gemüse, Fleisch oder Fisch auf dem Speiseplan. Die Fette in diesen Lebensmitteln sollen sich positiv auf den Stoffwechsel und die Zellgesundheit ausgewirkt haben. Außerdem haben die Royals eine umfassende Gesundheitsvorsorge: Sie verfügen sogar über eine eigene medizinische Abteilung mit Spitzenärzten.

Zudem hat die Queen sehr auf ihre körperliche Fitness geachtet. Auch im hohen Alter hielt sie kaum etwas von ihren täglichen Spaziergängen ab. Des Weiteren war Elizabeth häufig zu Pferd anzutreffen – das Reiten war seit ihrer Kindheit eine große Leidenschaft von ihr. Aber nicht körperlich, auch geistig hielt sie sich fit: Durch die täglichen Gespräche mit verschiedenen Menschen, den vielen Reisen und das Einstellen auf neue Situation wurde auch ihr Gehirn auf Trab gehalten.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., März 2012

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2011 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de