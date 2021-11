Lucy Hale (32) wurde als Aria Montgomery in der Serie Pretty Little Liars weltberühmt. Inzwischen ist es rund vier Jahre her, dass die Dramaserie zu Ende ging. Nach der erfolgreichen Produktion mit Lucy, Ashley Benson (31), Shay Mitchell (34), Troian Bellisario (36) und Sasha Pieterse (25) in den Hauptrollen folgten bereits mehrere Spin-offs. Jetzt äußerte sich Lucy zum neuesten Reboot der Serie.

"Es ist eine Ehre, dass sie 'Pretty Little Liars' weiterhin am Leben halten wollen", betonte die Schauspielerin gegenüber TVLine. Sie wolle ihre Nachfolger bei "Pretty Little Liars: Original Sin" in jedem Fall unterstützen. "Ich kenne auch Bailee Madison, die in der Show mitspielt, und ich liebe sie", verriet die 32-Jährige. Was die Storyline der neuen Serie betrifft, scheint Lucy, so wie die Fans auch, noch im Dunkeln zu tappen. "Ich bin genauso gespannt wie alle anderen, was sie sich einfallen lassen", offenbarte sie. Die "Wahrheit oder Pflicht"-Darstellerin erklärte zudem, dass sie sich inzwischen ein bisschen alt fühle, dadurch, dass sie der neuen Generation jetzt Tipps geben könne.

Ihr wichtigster Rat für die Darsteller von "Pretty Little Liars: Original Sin" sei, die Zeit einfach zu genießen und auszukosten. "Es ist eine einmalige Chance. Die Leute werden euch so sehr lieben und ich werde auf jeden Fall auch zuschauen", versicherte sie dem Cast der Serie.

Anzeige

Getty Images Der "Pretty Little Liars"-Cast bei der New York Comic Con

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Bailee Madison

Anzeige

Getty Images Die "Pretty Little Liars"-Stars Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchell und Lucy Hale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de