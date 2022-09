Für Kids hält Prinz William "Dinge so normal wie möglich"

Prinz William (40) redet in schwierigen Zeiten offen mit seinem Nachwuchs. Der Royal musste vergangenen Donnerstag einen schweren Verlust hinnehmen: Seine Großmutter Queen Elizabeth II. verstarb im Alter von 96 Jahren. Nach ihrem Tod zeigte sich der dreifache Vater gemeinsam mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (40) vor Schloss Windsor und begrüßte die wartende Menschenmenge. Bei dem öffentlichen Auftritt gab William einen kleinen Einblick in sein derzeitiges Privatleben.

Eine Lehrerin erzählte gegenüber People, dass sie sich vergangenen Samstag mit dem 40-Jährigen angeregt unterhalten haben soll. Die Grundschullehrerin verriet William, wie sie ihre Schüler über den Tod der Königin aufgeklärt haben soll – daraufhin soll der Prinz von Wales aus dem Nähkästchen geplaudert haben. "Er sprach über George, Charlotte und Louis und sagte, dass sie versuchen, ein gewisses Maß an Kontinuität für sie in der Schule zu bewahren und die Dinge so normal wie möglich zu halten", berichtete Elaine.

Nicht nur William und Kate trafen die Fans vor Schloss Windsor an – begleitet wurde das Ehepaar von Prinz Harry (37) und seiner Gemahlin Herzogin Meghan (41). Während ihres Besuches wurden die vier unter den aufmerksamen Augen der Öffentlichkeit beobachtet. Laut eines Körpersprachen-Experten ist das Verhältnis der beiden Brüder nach wie vor aber eher distanziert."Die beiden Paare unter sich bilden jeweils eine starke Einheit, aber zwischen den Paaren besteht diese Einheit nicht", betonte er gegenüber der Bild.

Getty Images Prinz William beim Lighting Of The Principal Beacon im Juni 2022

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

