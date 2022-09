Khloé Kardashian besucht mit Ex Tristan Thompson eine Party!

Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (31) feiern zusammen! Nachdem der Basketballspieler die Mutter seiner Tochter True (4) während der Beziehung mehrfach betrog und sogar ein Kind mit einer anderen zeugte, zog die Unternehmerin Anfang des Jahres endgültig die Reißleine. Trotzdem soll kein böses Blut zwischen den beiden fließen und sie sollen sich auch nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes via Leihmutter vor wenigen Wochen gut verstehen. Jetzt besuchten Khloé und Tristan dieselbe Geburtstagsparty!

Am vergangenen Wochenende feierte Sängerin Beyoncé (41) nämlich mit zahlreichen prominenten Gästen ihren 41. Geburtstag nach – und lud die Ex-Partner ein! Auf Paparazzifotos, die zum Beispiel TMZ vorliegen, sieht man die beiden die Party in einer Villa in Bel Air betreten – allerdings kamen sie nicht gemeinsam: Tristan fuhr zusammen mit Drake (35) und verließ die Party auch mit ihm, zehn Minuten nachdem seine Ex gegangen war. Khloé wählte für die Feier passend zu ihrem Motto Rollerdisco einen glitzernden Zweiteiler aus Rock und Crop-Top. Tristan entschied sich für ein offenes gelbes Hemd zu einer schwarzen Lederhose.

Doch die beiden waren nicht die einzigen bekannten Namen auf der Gästeliste: Auch Khloés Mutter Kris Jenner (66) sowie ihre Schwester Kim (41) waren mit von der Partie. Außerdem kamen zum Beispiel Adele (34), Lizzo (34) und Bella Hadid (25). Besonders Machine Gun Kelly (32) und seine Verlobte Megan Fox (36) fielen mit ihren bunten Outfits ins Auge.

Instagram / beyonce Beyoncé im März 2022

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox im September 2022

