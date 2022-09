Körpersprache: Das bedeutet der Auftritt der Royal-Paare!

Ist bei den Prinzen wirklich eine Versöhnung in Sicht? Am Donnerstag wurde es traurige Gewissheit: Queen Elizabeth II. (✝96) nahm auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral ihren letzten Atemzug. Ihre Enkel Prinz William (40) und Prinz Harry (37) konnten sich jedoch nicht mehr verabschieden. Dafür drückten beide Brüder ihre tiefe Trauer über den Verlust ihrer geliebten Großmutter aus. Zudem sahen sie sich zusammen mit Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) die Blumen vor dem Buckingham Palace an – ist zwischen ihnen nun wieder alles gut?

Nein – wie ein Körpersprachen-Experte nun gegenüber der Bild klarstellte. "Die beiden Paare unter sich bilden jeweils eine starke Einheit, aber zwischen den Paaren besteht diese Einheit nicht", analysierte der Fachmann den Auftritt der einstigen "Fab Four". Zwar kamen beide Ehepaare gemeinsam in einem Wagen am Buckingham Palace an – doch eine Versöhnung bedeute das noch lange nicht. Im Gegenteil! "Sie haben wenig Blickkontakt und sind körperlich nicht aufeinander ausgerichtet, was kein Zeichen von Zugehörigkeit ist", erklärte der Profi weiter.

Besonders zwischen Kate und Meghan sei der Zwist nicht nur deutlich spürbar, sondern auch sichtbar gewesen. "Zwischen den Frauen sind immer ihre Männer, was darauf hindeutet, dass es keine Berührungspunkte gibt", erläuterte der Spezialist weiter. Zwischen den Brüdern sei immerhin das Bemühen, gut miteinander auszukommen, erkennbar gewesen.

Getty Images Queen Elizabeth II., Oktober 2021

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate schauen sich die Blumen an

Getty Images Herzogin Meghan und Prinzessin Kate im März 2019

