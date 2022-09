Nach Tod der Queen: Prinz Harry teilt hoch emotionale Worte

Prinz Harry (37) widmet seiner Großmutter liebevolle Zeilen. Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral friedlich für immer eingeschlafen ist. Seitdem befindet sich das Vereinigte Königreich in großer Trauer und die royale Familie rückte bereits enger zusammen. Neben König Charles III. (73) emotionaler Rede am Freitagabend, gab nun auch sein Sohn ein Statement ab: Diese liebevollen Worte richtete Prinz Harry jetzt an seine verstorbene Großmutter.

Auf seiner Website Archewell, auf der er normalerweise gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) Beiträge über Charity-Aktionen teilt, verfasste er ein paar Zeilen, die auf schwarzem Hintergrund die Seite füllen. "Oma, während dieser endgültige Abschied uns mit großer Traurigkeit erfüllt, bin ich für immer dankbar für all unsere ersten Begegnungen – von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit dir, über das erste Treffen mit dir als meine Oberbefehlshaberin, bis hin zu dem ersten Moment, in dem du meine geliebte Frau kennengelernt und deine geliebten Urenkel umarmt hast", schrieb Harry unter anderem.

Weiter bedankte er sich bei der einstigen Monarchin für ihr großartiges Engagement und ihr tolles Lachen, was alle immer angesteckt habe. Dieses Lachen trägt die Queen offenbar noch immer weiter: "Jetzt lächeln auch wir, weil wir wissen, dass du und Großvater jetzt wieder vereint seid – beide zusammen in Frieden", schloss Harry sein Statement ab.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry in London

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Mai 2015

