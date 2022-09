Nach Netz-Hate: Anne Wünsche rechtfertigt Mallorca-Urlaub!

Anne Wünsche (31) setzt sich zur Wehr! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) begrüßten Anfang Juli dieses Jahres ihren Sohn Sávio auf der Welt. Obwohl sich die Influencerin sehr über den Familienzuwachs freute, konnte sie ihre Zeit als Dreifach-Mama wegen des Stresses am Anfang nicht nur genießen. Nun gönnte sich Anne mit ihren Freundinnen einen Urlaub auf Mallorca und kassierte dafür jede Menge Hate – das ließ sie sich allerdings nicht gefallen!

Auf Instagram postete die 31-Jährige eine Reihe von Urlaubsbildern. Darauf sieht man die Influencerin unter anderem ein Quad fahren, am Strand entspannen und sogar beim Feiern. "Kurzurlaub am Ballermann, als Mama zwei Monate nach der Entbindung! Für einige war das ein Dorn im Auge", schrieb die Blondine zu dem Beitrag. Auch wenn sie deshalb viele negative Kommentare von ihren Followern abbekommen habe, bereue sie das Ganze kein bisschen. "Es war nichts Schlimmes dabei, wenn wir mal ehrlich sind. Den Kids ging es gut. Die Großen waren in Cottbus bei Oma, der Kleine beim Papa zu Hause", versicherte Anne ihren Fans und fügte hinzu, dass sie das jederzeit wieder so machen würde.

Die dreifache Mama machte vor wenigen Wochen noch einen Urlaub, bei dem ihre Kinder und ihr Partner Karim dabei waren. Ihre Familienzeit hielt Anne mit einem Bild fest, welches alle fünf in der französischen Provence an einem Tisch zeigt. "Das sind wir. Eine kleine chaotische Familie mit viel Reiselust. Wir sind so schön perfekt unperfekt", kommentierte die Influencerin ihr Foto.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Mallorca im September 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren drei Kindern und Karim El Kammouchi

