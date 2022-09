Prinz William und Kate fühlen sich verbunden mit neuem Titel

Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) fühlen sich geehrt! Nachdem in der vergangenen Woche Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben ist, zog diese Tragödie eine Reihe von Amtshandlungen nach sich. So wurde nicht nur Charles (73) zum König ernannt – Prinz William und seine Frau Kate sind nun Herzog und Herzogin von Cambridge und Cornwall. Doch nun haben die beiden noch einen weiteren Zusatz erhalten: William und Kate nahmen jetzt die Titel Prinz und Prinzessin von Wales an.

Am vergangenen Wochenende erhielt das Ehepaar die Zustimmung des Königs, dass sie zum Prinz und zur Prinzessin von Wales ernannt werden dürfen, da diese Anrede nicht automatisch übertragen wird. Damit ist Kate nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) die erste Prinzessin von Wales. Die dreifachen Eltern verspüren ihrem neuen Namenszusatz gegenüber laut People eine "tiefe Zuneigung", denn ihr erstes gemeinsames Zuhause war in Wales. Das versicherte William dem ersten Minister von Wales in einem Gespräch am vergangenen Sonntag.

Doch müssen Kate und ihr Mann an einen erneuten Umzug denken? Die beiden zogen erst vor Kurzem mit ihren drei Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) nach Windsor in der Nähe von London. Da eine räumliche Nähe zum König von Vorteil wäre, könnte es sein, dass die Familie erneut einen Ortswechsel in Betracht zieht.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei den Commonwealth Spielen

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de