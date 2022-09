Müssen William und Kate nach Tod der Queen wieder umziehen?

Welche Konsequenzen hat der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) für Prinz William (40) und Herzogin Kate (40)? Das Paar ist gemeinsam mit ihren drei Kindern gerade in die Ortschaft Windsor in der Nähe von London gezogen. Ein Grund für den Ortswechsel sollte dabei die Nähe zu Williams Großmutter sein. Nach deren Tod herrscht nun Unklarheit: Ziehen William und Kate etwa schon wieder um?

Wie das britische Magazin Hello jetzt berichtete, könnte diese Entscheidung vom neuen Königspaar abhängen. Dennoch ist ungewiss, ob Charles (73) und seine Frau Camilla Parker Bowles (75) den Buckingham Palace oder Windsor Castle als Hauptsitz wählen werden. Eine räumliche Nähe zum König würde sich für dessen direkten Nachfolger anbieten, einen Umzug Williams ins Zentrum von London halten viele jedoch für unwahrscheinlich.

Außerdem dürfte William und Kate der Wegzug aus Windsor alles andere als leichtfallen. Dem Paar gefällt es dort und ihre Kinder hatten gerade den ersten Tag an ihrer neuen Schule. Gut möglich also, dass die Familie weiterhin in dem Vorort wohnen wird.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juli 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate begrüßen den Schulleiter mit ihren Kindern

