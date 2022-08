Verblüfft: So reagierte Pietro Lombardi auf sein Vaterglück

Pietro Lombardi (30) ist völlig im Baby-Fieber! Dass der Sänger ein Papa mit Leib und Seele ist, stellt er immer wieder im Umgang mit seinem Sohn Alessio (7) unter Beweis. Der Kleine stammt aus der Ehe mit Sarah Engels (29). Jetzt erwartet seine neue Freundin Laura Maria Rypa (26) ihr erstes gemeinsames Kind – und der Sänger könnte nicht glücklicher darüber sein. Als er von den News erfahren hat, konnte Pietro es erst gar nicht glauben!

Pietro wollte unbedingt so schnell es geht noch ein zweites Kind, die beiden verhüteten nicht– trotzdem kam die Nachricht der Schwangerschaft für ihn überraschend. "Wenn es dann so weit ist, dann denkt man sich, krass, jetzt werde ich wieder Papa!", berichtete er im RTL-Interview überglücklich. Um das zu realisieren, habe er dann drei bis vier Tage gebraucht. "Dann haben wir noch mal 70 Tests gemacht, um sicherzugehen, dass es auch wirklich so ist", erzählte der DSDS-Sieger von 2011 weiter.

Wann sein zweites Kind genau zur Welt kommen wird, wollte Pietro noch nicht verraten – aktuell sei das Baby aber so groß wie eine Avocado, was für das Ende des vierten Schwangerschaftmonats spricht. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß der Musiker allerdings selbst auch noch nicht. Er tippt auf ein Mädchen, während seine Liebste die Geburt eines Jungen vermutet.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige

Panama Pictures Pietro Lombardi im August 2022 in Hanau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de