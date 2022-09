Stylist enthüllt: Darüber sprechen die Kardashians mit ihm!

Kim Kardashian (41), Khloé Kardashian (38), Kris Jenner (66) und Co. verbringen vor Terminen teilweise Stunden über Stunden mit ihrem Stylisten! Die Keeping up with the Kardashians-Stars begeistern ihre Fans auf zahlreichen Events und in TV-Shows regelmäßig mit aufwendigen Frisuren, modischen Outfits und strahlenden Make-up-Looks. Dafür geben sie sich und ihre Haare unter anderem in die Hände von Andrew Fitzsimons (35). Aber welche Themen besprechen die Kardashians denn eigentlich bei so einer Sitzung? Promiflash hat bei dem Promi-Haarkünstler nachgefragt...

Andrew berichtete im Rahmen seiner Party "It's Fashion Week Baby – Let's Get Lit Af!" im Promiflash-Interview von den Stylingsessions mit den Kardashians – und bei diesen Sitzungen schneiden der gebürtige Ire und seine prominenten Klienten die verschiedensten Themen an. "Wir reden über alles mögliche", erklärte der Haar-Experte und zählte auf: "Wir reden über alles, was in der Popkultur passiert, was in der Modebranche passiert, was in der Beauty-Industrie passiert."

Zusätzlich betonte Andrew, dass er die Kardashians als total entspannte und normale Menschen kennengelernt habe. "Ganz ehrlich, die berühmtesten Menschen sind die, die am wenigsten Drama machen", verdeutlichte er und schwärmte zudem: "Khloé, Kim, Kris und Co. sind der Inbegriff von Professionalität."

