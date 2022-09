Trooping the Colour: So waren die Geburtstage der Queen

Es war immer ein besonderer Anlass! In Großbritannien wird gerade der tragische Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) betrauert. Der neue König Charles III. (73) gab bei seiner offiziellen Proklamation bereits bekannt, dass der Tag des Begräbnisses in Zukunft ein gesetzlicher Feiertag sein wird. Für die Briten war auch der Geburtstag der Queen immer ein besonderes Fest: In einem mehrtägigen Spektakel wurde das sogenannte Trooping the Colour gebührend gefeiert!

Trooping the Colour ist der offizielle Begriff für die Geburtstagsfeiern der britischen Monarchen und soll um 1748 zum ersten Mal stattgefunden haben, erklärte Daily Mail. Bei der Queen befand sich London immer zwei Wochenenden im Juni im Ausnahmezustand. Dabei wurde aber nachgefeiert, denn ihr Geburtstag war am 21. April. 2022 fand das Fest nach zwei Jahren Pandemie zum ersten Mal wieder in vollem Ausmaß statt. Zur großen Freude der Royal-Fans begrüßte die gesamte königliche Familie die Menge vom Balkon des Buckingham Palace aus.

Ihr erstes Trooping the Colour feierte die Queen 1952 kurz nach ihrer Amtsübernahme nach dem Tod ihres Vaters König George VI. (✝56). In alter Tradition wird die Feier bis heute immer von einer großen Armeeparade begleitet. Auch andere Institutionen der britischen Armee, wie beispielsweise die Royal Air Force, begleiten die Zeremonie. Damals grüßte die erst 26 Jahre alte Elizabeth bei der sogenannten Horse-Guards-Parade die Soldaten ebenfalls vom Pferd aus. In Uniform und ohne Krone salutierte die frischgebackene Königin ebenso schneidig wie die Truppen vor ihr.

Über die Jahre verlief aber nicht jede Zeremonie unfallfrei. Im Hochsommer kann es schon einmal sehr heiß werden. 1969 wurde einer der sonst so disziplinierten Gardisten in der Uniform aufgrund der Wärme ohnmächtig. Während die restlichen Soldaten weiterhin strammstanden, wurde der bewusstlose Soldat vom Platz getragen. 1981 ging der Queen das Pferd durch, als zu ihren Ehren in die Luft geschossen wurde. Doch als erfahrene Reiterin konnte sie das Tier schnell beruhigen. 2023 wird dann das erste Trooping the Colour von Charles hoffentlich ohne Zwischenfälle ablaufen.

