Offiziell: Beerdigung der Queen wird gesetzlicher Feiertag!

Für das Begräbnis von Queen Elizabeth II. (✝96) wird es offiziell einen Feiertag geben! Seit wenigen Minuten ist es offiziell: Großbritannien hat ein neues Staatsoberhaupt – König Charles III. (73). Aber das Begräbnis seiner Mutter, der Queen, steht noch aus. Dabei wird es sich um einen Staatsakt handeln, der wohl so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Bei seiner öffentlichen Proklamation gab Charles jetzt bekannt: Der Tag der Beisetzung wird in Großbritannien ein gesetzlicher Feiertag!

"Der Tag des Staatsbegräbnisses Ihrer verstorbenen Majestät wird als gesetzlicher Feiertag in England, Wales und Nordirland festgelegt", sagte die britische Staatssekretärin Penny Mordaunt. Charles hat dies auch bereits genehmigt. Gleiches gelte auch für Schottland. Damit ist es nun offiziell: Am Tag der Beerdigung wird die Arbeit im ganzen Land niedergelegt. Gesetzliche Feiertage werden in Großbritannien als Bank Holiday bezeichnet, da dann auch Banken und die London Stock Exchange geschlossen sind.

Die Beisetzung der Queen wird voraussichtlich zehn Tage nach ihrem Tod stattfinden, vermutlich am 19. September 2022. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Bis dahin wird der Sarg der Königin von Schottland nach London gebracht und es werden Mahnwachen mit der Familie und den verschiedenen Königshäusern Europas gehalten.

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinz William, die Königsgemahlin Camilla und König Charles III.

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth in Schottland

