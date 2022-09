Wegen Krankheit: Sarah Harrison fliegt nach Deutschland

Sarah Harrison (31) steht eine Reise bevor – ganz ohne ihre Familie. Die Influencerin hat schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und bekommt in ihrer Wahlheimat Dubai nicht die gewünschte Behandlung. Daher entschied sie sich nun, nach Deutschland zu fliegen. "Ich habe dort eine gute Anlaufstelle und werde mich dort ein bisschen aufpäppeln und meinen ganzen Körper durchchecken lassen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Ihr Mann Dominic (31) bleibt so lange mit den beiden Töchtern Mia (4) und Kyla (2) in Dubai.

