Wie geistig fit war Queen Elizabeth II. kurz vor ihrem Tod?

War Queen Elizabeth II. (✝96) noch bei vollem Verstand? Am Donnerstag wurde bekannt, dass das britische Königsoberhaupt tot ist. Die Queen sei auf Schloss Balmoral friedlich gestorben, hieß es in einer Erklärung des Buckingham Palastes. Kurz vor ihrem Tod empfing die Königin aber noch Besuch: Unter anderem war Dr. Iain Greenshields am vorherigen Wochenende bei der Queen zum Essen eingeladen – und er war von ihrer geistigen Fitness überrascht.

Der Geistliche sprach mit The Guardian über sein letztes Treffen mit der Queen. "Sie war geistig und körperlich noch voll da und voller Freude. Sie war noch erstaunlich gut in Form", beschrieb er seine langjährige Bekannte. "Es war ein wunderbarer Besuch. Ihre Erinnerungen waren absolut bewundernswert. Es war ein absoluter Schock für mich, als ich hörte, dass sie plötzlich schwer krank wurde, weil sie am Wochenende doch noch in so guter Verfassung war", betonte er weiter.

Außerdem gab Iain einen Einblick in ihre letzten Gespräche. "Sie war Leben und Seele der Dinge hier. Wir haben uns sehr persönlich unterhalten – über ihre Kindheit. Sie hat von ihren Pferden aus der Vergangenheit erzählt, kannte jeden Namen der letzten 40 Jahre, Namen von Personen und Plätzen. Sie war einfach bemerkenswert. Es war eine sehr lebhafte Unterhaltung. Sie war guter Dinge", lobte er nochmals ihre geistige Fitness.

